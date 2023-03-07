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Коммерсантъ FM
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Товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 25,9%

Товарооборот России и Китая с января по февраль увеличился на 25,9% год к году, превысив $33,68 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в РФ за два месяца вырос на 19,8%, примерно до $15,03 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31,3%, почти достигнув $18,65 млрд.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Российский МИД сообщал, что доля торговли двух стран в нацвалютах достигла почти половины. Таможня называла Китай в числе главных торговых партнеров России по итогам 2022 года.

Лаура Кеффер

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