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Коммерсантъ FM
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Новак: поставки по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа

В 2022 году Россия поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа, что стало рекордом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За год экспорт российского газа по трубопроводу вырос на 49% (по сравнению с 10,39 млрд куб. м газа в 2021 году). Поставки идут в рамках договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

К 2025 году объемы поставок газа в Китай по «Силе Сибири» планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. «Газпром» регулярно отчитывается о новых рекордах суточных поставок газа по этому направлению. Компания также рассматривает поставки в КНР еще по двум маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию.

О поставках российской компании — в материале «Ъ» «"Газпром" учится жить без Европы».

Лаура Кеффер

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