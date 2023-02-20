«Газпром» наверстывает упущенное

Транзит российского газа через Украину продолжает расти по мере сближения контрактных цен со спотовыми на рынке Европы. Сейчас большая часть поставок «Газпрома» по долгосрочным контрактам продается по относительно низким январским котировкам. Вместе с тем спотовые цены на газ перестали снижаться в ожидании похолодания в некоторых частях Европы в конце недели и из-за прогнозов снижения выработки ветрогенерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Экспорт «Газпрома» в Европу через Украину продолжает расти: заявка на прокачку через точку входа «Суджа» на прошедших выходных и 20 февраля достигла максимума с начала года — 39,2 млн кубометров в сутки.

В середине января поставки через Украину снижались до очередных исторических минимумов в 24,2 млн кубометров. Это объяснялось падением спроса на российский газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, со стороны европейских покупателей. В таких контрактах формула цены обычно привязана к средней цене предыдущего месяца или квартала. В январе цены на спотовом рынке ЕС резко снизились, что сделало менее выгодными поставки «Газпрома», которые в тот момент осуществлялись по декабрьским котировкам.

Теперь же при нормализации цен объемы поставок растут, хотя остаются значительно ниже, чем до начала военных действий на Украине, когда они составляли 109 млн кубометров в сутки.

Мартовский фьючерс на TTF 20 февраля вырос на 3%, до €50,53 за 1 МВт•ч, или около $555 за 1 тыс. кубометров, из-за прогнозов резкого похолодания в ЕС. «Прогноз более холодный, чем предыдущий, с более распространенными аномалиями ниже нормы, которые теперь наблюдаются на Западе»,— следует из данных Maxar Technologies Inc., на которые ссылается Bloomberg. Более холодная погода может сохраниться до начала марта, что может привести к росту спроса на газ для отопления.

Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС на 19 февраля составляла 20,7%, что выше, чем неделей ранее. На текущей неделе в Великобритании и Германии ожидается снижение скорости ветра, что традиционно увеличивает спрос на газ со стороны ТЭС.

Европа довольно стабильно проходит зиму, несмотря на сокращение трубопроводных поставок из РФ, чему способствовала более теплая, чем обычно, погода, позволившая отсрочить начало сезона отбора газа из подземных хранилищ.

Прохождение предстоящей зимы 2023/24 года будет зависеть от того, с какими запасами континент останется в апреле, и от спроса на газ в Азии, в частности в Китае.

Пока же страны ЕС стабильно снабжаются газом: не только выросли поставки из РФ, но и восстановились поставки из Норвегии, объемы поступления СПГ в трубопроводную систему Европы на этом фоне несколько снизились. Объем отборов в ПХГ Европы на выходных был минимален, в отдельных странах даже наблюдалась нетто-закачка газа, а общий уровень запасов на 18 февраля превышал 64%, согласно данным AGSI+.

По мнению независимого эксперта Александра Собко, по мере отдаления от ценовых пиков конца лета — начала осени поставки по контрактам с усреднением цены за длительный промежуток станут дешевле, а значит, более востребованными. «Тем не менее стоимость поставок "Газпрома" пока отражает более высокие цены предыдущих периодов, а значит, несколько выше текущих биржевых цен в ЕС»,— отмечает он.

Перспективы роста спроса на газ в Европе на фоне снижения цены пока неоднозначны. Несмотря на то что цены на газ упали, синхронно на 15–20% снизились и цены на азотные удобрения, добавляет Александр Собко. В результате европейским производителям удобрений по-прежнему нужно точно рассчитывать разницу в цене продукта и стоимости сырья перед тем, как принимать решение о наращивании объемов производства.

Татьяна Дятел