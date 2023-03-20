Принимающая саммит БРИКС ЮАР заявила об «обязательствах» в связи с выдачей МУС ордера на арест Путина

ЮАР осознает свои юридические обязательства в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, заявил представитель президента Винсент Магвенья. В августе в ЮАР пройдет 15-й саммит БРИКС.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств, в том числе ЮАР. После того как МУС просит страны-участницы о содействии, те должны незамедлительно произвести арест и доставить подозреваемого в местный суд. Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и многие другие страны.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с заинтересованными сторонами. <...> Мы приняли к сведению сообщение об ордере на арест, который выдал МУС. ЮАР по-прежнему привержена тому, чтобы конфликт на Украине был разрешен мирным путем через переговоры»,— сказал господин Магвенья Reuters.

Кремль не сообщал, планирует ли господин Путин участвовать в 15-м саммите БРИКС. Как пишет Reuters без ссылки на источники, визит российского президента «ожидался».

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина. Глава Минюста ФРГ Марко Бушман ранее заявлял, что Берлин должен будет арестовать российского президента при въезде в страну из-за решения МУС.

ЮАР, Россия и Китай в феврале провели совместные военно-морские учения. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЮАР использовать влияние на РФ для прекращения боевых действий на Украине. Дипломат отмечал, что проведение совместных учений — это право республики, но вместе с тем отмечал их «нехорошее совпадение» по времени с украинскими событиями.

О сотрудничестве РФ и ЮАР — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Леонид Уварчев