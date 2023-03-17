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Коммерсантъ FM
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В Кремле назвали ордер МУС на арест Путина ничтожным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС) Гааги и считает его «ничтожным с точки зрения права», а саму постановку вопроса об аресте Владимира Путина — «возмутительной» и «неприемлемой».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными»,— сказал господин Песков. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой»,— добавил он.

Ранее сегодня МУС выдал ордера на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Как сообщил суд в пресс-релизе, они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Россия не признает юрисдикцию МУС, поскольку участвует в Римском статуте, на основе которого был учрежден суд. Мария Львова-Белова заявила, что ордер МУС говорит о признании работы России по помощи детям международным сообществом.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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