Минюст ФРГ: Германия должна будет арестовать Путина при въезде в страну из-за решения МУС

Глава Минюста ФРГ Марко Бушман считает, что Международный уголовный суд (МУС) в ближайшее время свяжется с Интерполом в связи с выдвижением обвинений в адрес президента РФ Владимира Путина. По словам министра, после этого Берлин должен будет арестовать господина Путина, если он решит посетить Германию.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. После того, как МУС просит страны-участницы о содействии, те должны незамедлительно произвести арест и доставить подозреваемого в местный суд. Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и другие страны.

«Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его в МУС»,— сказал господин Бушман (цитата по Zeit).

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд постановил, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина.