Боррель призвал ЮАР использовать контакты с Россией для прекращения боевых действий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Он призвал ее использовать влияние ЮАР на Россию для прекращения боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я подчеркнул, что в условиях беспрецедентного уровня глобальной нестабильности и испытания международной системы на прочность мы должны работать вместе, чтобы защитить Устав ООН и международное право. Это включает в себя влияние на Россию для прекращения незаконной агрессивной войны против Украины»,— написал господин Боррель в своем Twitter.

Он пояснил, что считает проведение ЮАР совместных с Россией военных учений безусловным правом республики. Однако отметил их «нехорошее совпадение» по времени с украинскими событиями.

Ранее Россия, ЮАР и Китай объявили о планах проведения учений Exercise MOSI в акватории на юге Африки. Оппозиционная партия ЮАР назвала проведение совместных с Россией учений позором, который может затруднить стране важные контакты с Западом.

О сближении России и ЮАР — в публикации «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Андрей Сапожников