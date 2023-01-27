Боррель призвал ЮАР использовать контакты с Россией для прекращения боевых действий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Он призвал ее использовать влияние ЮАР на Россию для прекращения боевых действий на Украине.
Жозеп Боррель
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Я подчеркнул, что в условиях беспрецедентного уровня глобальной нестабильности и испытания международной системы на прочность мы должны работать вместе, чтобы защитить Устав ООН и международное право. Это включает в себя влияние на Россию для прекращения незаконной агрессивной войны против Украины»,— написал господин Боррель в своем Twitter.
Он пояснил, что считает проведение ЮАР совместных с Россией военных учений безусловным правом республики. Однако отметил их «нехорошее совпадение» по времени с украинскими событиями.
Ранее Россия, ЮАР и Китай объявили о планах проведения учений Exercise MOSI в акватории на юге Африки. Оппозиционная партия ЮАР назвала проведение совместных с Россией учений позором, который может затруднить стране важные контакты с Западом.
О сближении России и ЮАР — в публикации «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».