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Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, перехвативших американский БПЛА

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к награждению госнаградами летчиков истребителей Су-27, которые перехватили в Черном море американский беспилотник, сообщили в пресс-службе ведомства. В Минобороны напомнили, что действия пилотов истребителей предотвратили нарушение «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

В Минобороны отметили, что американский БПЛА приближался к границам России с выключенными транспондерами. В ходе полета он нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», которые были опубликованы в соответствии с международными нормами.

Для идентификации дрона в воздух подняли истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил. «Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования»,— дополнили в ведомстве.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта. В Пентагоне говорили, что крушение произошло из-за маневра российского истребителя Су-27. В Минобороны России заявляли, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Вчера, 16 марта, европейское командование вооруженных сил США обнародовало видео с беспилотником и российским Су-27. В описании к видео утверждается, что Су-27 сбросили топливо и нанесли удар по винту MQ-9, в результате чего США пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

По информации CNN, Россия подняла обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника. Кроме того, США проводят оценку важности разведданных, полученных с беспилотников. Крымское издание ForPost писало, что беспилотник обнаружили в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 м.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в публикации «Ъ» «Черное море их связало».

Олеся Павленко

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