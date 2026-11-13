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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Мир

The Hill: министр торговли США даст показания в Конгрессе по делу Дженсена Хуанга

Министр торговли США Говард Лютник согласился выступить в Конгрессе США по поводу угроз национальной безопасности в связи с разрастающимся скандалом вокруг Nvidia и ее бывшего главы Дженсена Хуанга. Об этом сообщает The Hill.
Министр торговли США Говард Лютник

Министр торговли США Говард Лютник

Matt Ramey / AP

По информации телеканала, решение дать показания господин Лютник принял после того, как накануне днем глава сенатского комитета по банковской деятельности республиканец Тим Скотт направил письма господам Лютнику и Хуангу с просьбой добровольно явиться на заседание комитета и ответить на вопросы его членов.
Ранее у сенаторов были вопросы к Министерству торговли по поводу того, как оно обеспечивает выполнение ограничений на экспорт чипов Nvidia. В частности, сообщалось, что министерство приостановило расследование в отношении сингапурской компании Megaspeed, которую подозревали в содействии контрабанде чипов в Китай. Вопросов стало больше, когда выяснилось, что глава Nvidia был любовником основательницы и руководителя Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало Министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Дженсеном Хуангом.
Сам господин Хуанг вчера ушел в отставку со всех постов, которые занимал в Nvidia. На просьбу сенаторов дать показания он пока не ответил.

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации