The Hill: министр торговли США даст показания в Конгрессе по делу Дженсена Хуанга
Министр торговли США Говард Лютник согласился выступить в Конгрессе США по поводу угроз национальной безопасности в связи с разрастающимся скандалом вокруг Nvidia и ее бывшего главы Дженсена Хуанга. Об этом сообщает The Hill.
По информации телеканала, решение дать показания господин Лютник принял после того, как накануне днем глава сенатского комитета по банковской деятельности республиканец Тим Скотт направил письма господам Лютнику и Хуангу с просьбой добровольно явиться на заседание комитета и ответить на вопросы его членов.
Ранее у сенаторов были вопросы к Министерству торговли по поводу того, как оно обеспечивает выполнение ограничений на экспорт чипов Nvidia. В частности, сообщалось, что министерство приостановило расследование в отношении сингапурской компании Megaspeed, которую подозревали в содействии контрабанде чипов в Китай. Вопросов стало больше, когда выяснилось, что глава Nvidia был любовником основательницы и руководителя Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало Министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Дженсеном Хуангом.
Сам господин Хуанг вчера ушел в отставку со всех постов, которые занимал в Nvidia. На просьбу сенаторов дать показания он пока не ответил.