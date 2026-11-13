The Hill: министр торговли США даст показания в Конгрессе по делу Дженсена Хуанга

Ранее у сенаторов были вопросы к Министерству торговли по поводу того, как оно обеспечивает выполнение ограничений на экспорт чипов Nvidia. В частности, сообщалось, что министерство приостановило расследование в отношении сингапурской компании Megaspeed, которую подозревали в содействии контрабанде чипов в Китай. Вопросов стало больше, когда выяснилось, что глава Nvidia был любовником основательницы и руководителя Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало Министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Дженсеном Хуангом.