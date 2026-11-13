Премьера Венгрии обвинили в шантаже и домашнем насилии в отношении бывшей жены
Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилии в отношении бывшей супруги Юдит Варги. Иск подала бывшая депутат парламента от партии «Фидес» Илона Экеш. Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на заявление.
Илона Экеш подала иск в прокуратуру на правах гражданина, которому известно о возможном преступлении. Бывший министр юстиции Юдит Варги состоит в партии Виктора Орбана «Фидес». В иске утверждается, что в январе 2023 года Петер Мадьяр тайно записал разговор с женой, которая рассказала ему о коррупции в правительстве Виктора Орбана. К тому моменту Юдит Варга планировала подать на развод.
По утверждению заявительницы, Петер Мадьяр использовал аудиозапись для шантажа. «Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться ее тюремного заключения и разрушить ее жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для нее условия раздела имущества и опеки над детьми»,— указано в иске.
Под давлением госпожа Варга была вынуждена отложить развод, а впоследствии — согласиться на невыгодные для себя условия раздела имущества и опеки над детьми. В жалобе Илона Экеш просит прокуратуру провести расследование, получить полную версию аудиозаписи и доказательства угроз. Также требуется оценить степень нарушения прав Юдит Варги. Обращение в прокуратуру совпало с заявлением Петера Мадьяра о намерении ратифицировать конвенцию Совета Европы о защите женщин от домашнего насилия.