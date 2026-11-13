Премьера Венгрии обвинили в шантаже и домашнем насилии в отношении бывшей жены

По утверждению заявительницы, Петер Мадьяр использовал аудиозапись для шантажа. «Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться ее тюремного заключения и разрушить ее жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для нее условия раздела имущества и опеки над детьми»,— указано в иске.