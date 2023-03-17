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Коммерсантъ FM
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CNN: США оценивают важность разведданных БПЛА в сравнении с рисками эскалации с Россией на фоне инцидента с MQ-9

Власти США проводят переоценку разведывательных операций с использованием дронов после крушения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море и последовавшей за этим эскалацией в отношениях с Россией, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

При этом один из чиновников заявил телеканалу, что США не прекратили полеты разведывательных беспилотников. Они отправили БПЛА к месту падения MQ-9, чтобы зафиксировать поиск российской стороной обломков дрона, добавил собеседник CNN.

При этом чиновник отметил, что военные США внимательно изучают пути, по которым следуют американские дроны и рассматривают варианты снижения рисков конфронтации с Россией, истребители которой часто патрулируют территорию около Крыма. Пентагон планирует сравнить ценность получаемых БПЛА разведданных с риском обострить противоречия с РФ.

Один из источников заявил телеканалу, что прекращение полетов дронов на этой территории может ограничить поток разведданных, связанных с конфликтом на Украине, но у США есть и другие способы разведки, в том числе использование спутников. Следующий полет дрона в Черном море состоится в ближайшие дни в соответствии с планом, добавил чиновник.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

16 марта европейское командование вооруженных сил США распространило видео с упавшим беспилотником и российским истребителем, а также опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения MQ-9 Reaper. CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Россия извлекла обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в материале «Черное море их связало».

Эрдни Кагалтынов

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