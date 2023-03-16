США опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Европейское командование вооруженных сил США распространило видео с упавшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27. Оно опубликовано на YouTube-канале командования.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотника разведки инаблюдения MQ-9 ВВС США, действовавшего в международном воздушном пространстве над Черным морем 14 марта 2023 года. Российские Су-27 сбросили топливо и нанесли удар по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах»,— говорится в описании под видео.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Минобороны подчеркивало, что поднятые на перехват дрона истребители не применяли вооружение.

Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы направить сигнал об обеспокоенности в связи с инцидентом. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин обсудили происшедшее в ходе телефонного разговора. Вслед за ними телефонные переговоры провели начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

О последствиях инцидента — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Милена Костерева