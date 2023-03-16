Черное море их связало

Американские сенаторы после недавнего крушения беспилотника MQ-9 Reaper потребовали принятия стратегии действий США в Черноморском регионе. Показательно, что соответствующий законопроект внесли представители сразу двух партий — Республиканской и Демократической. Подобные временные союзы в американском Конгрессе складываются теперь нередко: классическим республиканцам и демократам-центристам легче договариваться друг с другом, чем с однопартийцами, стоящими на крайних позициях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: MQ-1 Predator, Predator C Avenger и MQ-9 Reaper

Фото: AP Слева направо: MQ-1 Predator, Predator C Avenger и MQ-9 Reaper

Фото: AP

Законопроект о необходимости разработки стратегии США в Черном море внесли Джин Шахин из Демократической партии и республиканец Митт Ромни. Документ впервые был предложен еще в прошлом году, но тогда далеко не продвинулся. Поводом вернуться к нему стал инцидент с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9 Reaper (см. «Ъ» от 15 и 16 марта).

«Российская Федерация использует свои незаконные притязания на воды Черного моря и территории государств Черноморского региона для проведения военных действий, угрожающих территориальному суверенитету Украины и убивающих невинных мирных жителей»,— утверждается в законопроекте. По мнению госпожи Шахин, стратегия США, которую нужно разработать как можно быстрее, должна ограничить возможности РФ и помешать ей «распространять пагубное влияние в зоне Черного моря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский Су-27 приблизился к беспилотнику MQ-9

Фото: US Department of Defense / AP Российский Су-27 приблизился к беспилотнику MQ-9

Фото: US Department of Defense / AP

У инициативы есть все шансы на утверждение, причем на крепкой двухпартийной основе. Высказанная в документе позиция созвучна с тем, чего в свете происходящего на Украине от администрации Джо Байдена добиваются как большинство демократов, так и центристы-республиканцы.

Напротив, дальнейшее укрепление позиций на европейском театре военных действий не очень-то импонирует правым консерваторам, единомышленникам бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

Предложение по новому законопроекту было обнародовано именно в тот момент, когда классические республиканцы выразили негодование в связи с заявлениями потенциального фаворита президентской гонки-2024 — губернатора Флориды Рона Десантиса. Политик, позиция которого по этому вопросу во многом совпадает со взглядами господина Трампа, заявил: «ввязывание в территориальный спор между Россией и Украиной» не входит в сферу жизненно важных интересов Америки, администрации следует сосредоточиться на решении более важных, внутренних задач. Помимо экс-президента и губернатора Флориды так же думают одиозная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и многие другие республиканцы правого толка.

Подобное отношение республиканцев к происходящему на Украине постепенно становится новым партийным трендом, что приводит в состояние шока законодателей, придерживающихся традиционных для этой политической силы взглядов. То, что таким политикам неуютно с однопартийцами вроде Дональда Трампа и Рона Десантиса, заметили и в Белом доме. «Еще немного Марджори Тейлор Грин и еще нескольких (крайне правых членов Республиканской партии.— “Ъ”) — и на нашей стороне будет много республиканцев»,— пошутил недавно Джо Байден.

Главным идеологом классических консерваторов сейчас выступает 81-летний лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл. Он известен как умеренный политик-прагматик, становление которого происходило во времена холодной войны. Именно благодаря господину Макконнеллу и нескольким другим консерваторам Джо Байден в конце прошлого года смог провести через Сенат законопроект о финансировании правительства на $1,7 трлн с рекордной многомиллиардной помощью Украине. Тогда спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и некоторые другие республиканцы в Конгрессе были крайне разочарованы и даже пообещали перебежчикам блокировать любые их законодательные инициативы.

Возмущению не было предела и после того, как Митч Макконнелл поддержал законопроект об ужесточении требований к приобретению и хранению огнестрельного оружия. Кроме того, он не препятствовал другому ключевому и крайне затратному проекту Джо Байдена — по финансированию реновации и строительства новой инфраструктуры.

Центристы-демократы и центристы-республиканцы нередко также объединяются, чтобы противостоять крайне левой повестке в Демократической партии.

Один из ярких таких примеров — резолюция, на федеральном уровне запрещающая округу Колумбия (городу Вашингтон) проводить неоднозначную реформу в области правосудия. Реформа позволила бы смягчить и даже в некоторых случаях отменить наказания за преступления малой и средней тяжести, например за угон автомобиля. Инициаторы документа утверждали, что этим законом они стремились отстаивать права человека, в особенности самых незащищенных слоев населения. Джо Байден вначале указывал на недопустимость запрещать что-либо властям Вашингтона, но потом свою позицию изменил, по сути приняв сторону республиканцев. За ним последовали и другие демократы: если изначально в Палате представителей запрет поддержали лишь несколько членов партии, то на прошлой неделе в ходе голосования в Сенате таковых оказалось уже большинство.

У демократов левого толка тогда возникло ощущение, что их предали. «Округ Колумбия имеет право управлять собой, как и любой другой штат или муниципалитет»,— возмущалась, в частности, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Упомянутая резолюция далеко не единственный документ республиканцев, поддержанный демократами за последнее время. Как отмечают американские эксперты, решения, которые принимают сегодня политики, все меньше зависят от их партийной принадлежности и все больше — от принадлежности к той или иной внутрипартийной группе. Так, авторитетный американский ресурс Five Thirty Eight только в Палате представителей насчитал пять условных фракций республиканцев и шесть — демократов. Вследствие такой фрагментации законодателям зачастую легче договариваться с коллегами из другой партии, чем со своими однопартийцами. Республиканцы-центристы перебегают на сторону демократов, а те поддерживают республиканцев. И наиболее перспективными теперь выглядят именно двухпартийные сделки, которые заключаются умеренными политиками.

Екатерина Мур, Вашингтон