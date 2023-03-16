ForPost: в Черном море нашли упавший американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper нашли в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 метров, передает издание ForPost.

По данным СМИ, которое ссылается на собственный источник, близкий к Минобороны РФ и знакомый с деталями операции, в районе падения военно-разведывательного аппарата США дежурят силы ВМФ России.

Он был найден с помощью подводного робота на глубине 850–900 метров недалеко от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

Падение американского БПЛА произошло 14 марта неподалеку от побережья Крыма. Российские военные засекли аппарат и подняли в воздух истребители для его идентификации. В Минобороны РФ позже заявили, непосредственного контакта с аппаратом не было и он упал, потеряв контроль над полетом в результате маневра.

В Пентагоне, в свою очередь заявили, что самолеты ВС РФ сбросили топливо в близости от беспилотника и назвали действия российских летчиков «непрофессиональными». Затем европейское командование ВС США опубликовало запись потери MQ-9 Reaper.

О последствиях инцидента — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Александр Дремлюгин, Симферополь