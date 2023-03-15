Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии после падения акций на 30%

Сегодня, 15 марта, швейцарский банк Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB) в условиях резкого падения курса акций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Credit Suisse, который вчера, 14 марта, сообщил о проблемах с отчетностью, просит SNB сделать обнадеживающее отрасль заявление о том, что банк находится в приемлемом состоянии. С тем же запросом банк обратился в Службу по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA). Ни SNB, ни FINMA пока не сделали никаких заявлений по поводу ситуации в Credit Suisse.

Акции Credit Suisse сегодня, 15 марта, упали на 30%, до исторического минимума,— впервые они торговались по цене ниже 2 швейцарских франков ($2,2). Это связано со все более серьезными проблемами банка. Позже курс акций несколько восстановился, но тем не менее оставался на 17% ниже цены закрытия торгов во вторник, 14 марта. Европейский банковский индекс снизился сегодня, 15 марта, на 7%.

Вчера, 14 марта, Credit Suisse сообщил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. Банк заявил, что «внутренний контроль группы за финансовой отчетностью не был эффективным» в 2021 и 2022 годах. После этого многие эксперты заговорили о том, что у Credit Suisse могут быть очень серьезные проблемы: так, известный американский инвестор Роберт Кийосаки сказал, что ожидает его банкротства. Особое беспокойство инвесторов вызывает то, что это происходит на фоне краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. В последнее время Credit Suisse регулярно оказывался в центре скандалов, а прошлый год он закончил с рекордным убытком $7,9 млрд.

Сегодняшнее падение акций спровоцировало сделанное в интервью Reuters заявление председателя правления саудовского Saudi National Bank Омара аль-Худайви о том, что банк не будет вкладывать в Credit Suisse дополнительные средства. Господин аль-Худайви объяснил это тем, что по регуляторным нормам его банк не может повышать свою долю выше 10%. В настоящее время саудовский банк является крупнейшим акционером Credit Suisse, контролируя 9,9% акций.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Европейский центральный банк уже связался с крупными европейскими банками, чтобы узнать, как повлияет на них ситуация с Credit Suisse и есть ли в связи с этим риски для них. При этом один из источников в этой сфере отметил, что ситуация связана скорее с конкретными рисками Credit Suisse, чем со всей отраслью в целом.

Яна Рождественская