Credit Suisse понес рекордный убыток с 2008 года

Сегодня, 9 февраля, швейцарский банк Credit Suisse представил отчетность за четвертый квартал и 2022 год в целом. 2022 год Credit Suisse завершил с убытком 7,3 млрд франков ($7,9 млрд), что в несколько раз больше в сравнении с 2021-м. Это крупнейший годовой убыток с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис. Выручка банка за год упала на 34%, до 14,9 млрд франков ($16,2 млрд). Выручка банка в четвертом квартале уменьшилась на 33%, составив 3,1 млрд франков ($3,4 млрд). Квартальный чистый убыток составил 1,4 млрд франков ($1,5 млрд), сократившись в сравнении с тем же периодом 2021 года. При этом результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

Генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер назвал такие убытки банка «абсолютно неприемлемыми». Он отметил необходимость продолжить программу реструктуризации банка, начатую в прошлом году. Она в числе прочего предусматривает снижение издержек, сокращение 17% сотрудников и выделение из состава банка подразделения по инвестбанкингу, с которым связана череда скандалов и которое в последнее время показывает огромные убытки. В прошлом году убытки этого подразделения достигли 2,1 млрд франков ($2,3 млрд). Господин Кернер стал главой Credit Suisse в июле прошлого года, сменив на этом посту Томаса Готтштейна, при котором банк оказался в центре целого ряда скандалов, а курс его акций снизился на 40%.

По словам господина Кернера, цель реструктуризации — сделать банк более простым и сосредоточенным на меньшем количестве направлений, прежде всего на управлении частными состояниями. При этом в Credit Suisse прогнозируют убыток и по итогам 2023 года, ожидая, что на прибыль банк выйдет в 2024 году.

Акции Credit Suisse после публикации отчетности снизились в цене на 3,6%.

Яна Рождественская