Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МОК заявил об автономии спорта в ответ на намерение Великобритании не допустить спортсменов из России на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что ознакомился с письмом британского правительства, в котором Лондон призывает спонсоров Олимпиады-2024 надавить на организацию, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены к соревнованиям. МОК выразил надежду, что Великобритания будет учитывать автономию спорта.

«Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН»,— ответили в МОК на вопрос о письме. Ответ опубликован на сайте организации.

Так, в заявлении МОК упоминается резолюция «Спорт как фактор устойчивого развития», которая поддерживает «независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением». Документ был принят консенсусом 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 1 декабря 2022 года.

«В соответствии с тем, как организован спорт во всем мире, и в соответствие с Олимпийской хартией спортивные организации должны нести исключительную ответственность за принятие решения о том, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, исходя исключительно из их спортивных достижений»,— добавили в организации.

О письме британского правительства сообщала The Guardian 11 марта. По информации издания, среди спонсоров, которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие. В заявлении говорилось, что спорт и политика в Белоруссии и России «тесно переплетены», в связи с чем власти могут использовать это в «пропагандистских целях».

МОК смягчил свою позицию в отношении участия российских и белорусских спортсменов с начала 2023 года. Предлагалось установить правило, согласно которому атлеты из этих стран могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, если речь идет о тех, кто не выражал публично поддержку действий российской власти в ходе спецоперации. Ряд стран выступили против подобной перспективы, а некоторые призвали МОК объяснить значение слово «нейтралитет» в контексте участия в Олимпиаде-2024.

Президент МОК Томас Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования. Он считает, что исключение спортсменов из-за их принадлежности к той или иной стране противоречит идее Олимпийской хартии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МОК предъявил права человека».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...