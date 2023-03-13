МОК заявил об автономии спорта в ответ на намерение Великобритании не допустить спортсменов из России на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что ознакомился с письмом британского правительства, в котором Лондон призывает спонсоров Олимпиады-2024 надавить на организацию, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены к соревнованиям. МОК выразил надежду, что Великобритания будет учитывать автономию спорта.

«Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН»,— ответили в МОК на вопрос о письме. Ответ опубликован на сайте организации.

Так, в заявлении МОК упоминается резолюция «Спорт как фактор устойчивого развития», которая поддерживает «независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением». Документ был принят консенсусом 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 1 декабря 2022 года.

«В соответствии с тем, как организован спорт во всем мире, и в соответствие с Олимпийской хартией спортивные организации должны нести исключительную ответственность за принятие решения о том, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, исходя исключительно из их спортивных достижений»,— добавили в организации.

О письме британского правительства сообщала The Guardian 11 марта. По информации издания, среди спонсоров, которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие. В заявлении говорилось, что спорт и политика в Белоруссии и России «тесно переплетены», в связи с чем власти могут использовать это в «пропагандистских целях».

МОК смягчил свою позицию в отношении участия российских и белорусских спортсменов с начала 2023 года. Предлагалось установить правило, согласно которому атлеты из этих стран могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, если речь идет о тех, кто не выражал публично поддержку действий российской власти в ходе спецоперации. Ряд стран выступили против подобной перспективы, а некоторые призвали МОК объяснить значение слово «нейтралитет» в контексте участия в Олимпиаде-2024.

Президент МОК Томас Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования. Он считает, что исключение спортсменов из-за их принадлежности к той или иной стране противоречит идее Олимпийской хартии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МОК предъявил права человека».

Лусине Баласян