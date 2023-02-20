Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AP: 30 стран призвали МОК объяснить условия допуска спортсменов из России к Олимпиаде в Париже

Правительства около 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить значение слово «нейтралитет» в рамках участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже. В создании письма участвовали, в частности, США, Великобритания, Франция, Канада, Германия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на текст письма.

«До тех пор, пока эти основополагающие вопросы не решены, а также отсутствует ясность и конкретных детали статуса ''нейтралитета'' не решены, мы против допуска белорусских и российских атлетов к соревнованиям»,— говорится в письме.

В письме говорится о беспокойстве стран, связанном с возможным участием белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе. Подписавшие письмо считают, что атлеты из России напрямую финансируются и поддерживаются российскими властями. Также отмечается «сильная связь российских спортсменов и российских вооруженных сил».

«Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но указанные обеспокоенности необходимо разрешить в рамках МОК»,— следует из письма.

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. С начала 2023 года МОК допустил возвращение спортсменов из этих стран на соревнования в нейтральном статусе только тех, кто не выражал публичную поддержку действий российской власти в ходе спецоперации.

Против подобных послаблений выступили 35 стран, а Прибалтика и Польша направили в МОК совместное заявление, назвав предлагаемые условия «оправданием политических решений» властей России и Белоруссии. Украинская сторона пригласила президента МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. Господин Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...