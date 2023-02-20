AP: 30 стран призвали МОК объяснить условия допуска спортсменов из России к Олимпиаде в Париже

Правительства около 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить значение слово «нейтралитет» в рамках участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже. В создании письма участвовали, в частности, США, Великобритания, Франция, Канада, Германия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на текст письма.

«До тех пор, пока эти основополагающие вопросы не решены, а также отсутствует ясность и конкретных детали статуса ''нейтралитета'' не решены, мы против допуска белорусских и российских атлетов к соревнованиям»,— говорится в письме.

В письме говорится о беспокойстве стран, связанном с возможным участием белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе. Подписавшие письмо считают, что атлеты из России напрямую финансируются и поддерживаются российскими властями. Также отмечается «сильная связь российских спортсменов и российских вооруженных сил».

«Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но указанные обеспокоенности необходимо разрешить в рамках МОК»,— следует из письма.

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. С начала 2023 года МОК допустил возвращение спортсменов из этих стран на соревнования в нейтральном статусе только тех, кто не выражал публичную поддержку действий российской власти в ходе спецоперации.

Против подобных послаблений выступили 35 стран, а Прибалтика и Польша направили в МОК совместное заявление, назвав предлагаемые условия «оправданием политических решений» властей России и Белоруссии. Украинская сторона пригласила президента МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. Господин Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Лусине Баласян