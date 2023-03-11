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Коммерсантъ FM
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The Guardian: Британия просит спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, Среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях»,— говорится в письме министра. Обращения направлены руководителям британских подразделений международных спонсоров Олимпийских игр.

После ввода войск РФ на Украину 24 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года. По его словам, исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». После этого 34 страны, включая Великобританию, призвали разъяснить, по каким правилам спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях.

О реакции Киева на инициативу МОК — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Леонид Уварчев

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