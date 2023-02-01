ФРС подходит к завершению цикла

Федеральная резервная система (ФРС) замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,25 процентного пункта — установив ее на уровне 4,5–4,75% годовых и отметив ослабление инфляционного давления в США. Такое замедление является признаком завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Впрочем, глава регулятора Джером Пауэлл заявляет о необходимости «дальнейшей работы» и вероятном сохранении ограничительной политики и после достижения пиковых значений ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду вновь поднял ключевую ставку, но на этот раз — лишь на 0,25 процентного пункта (п. п.) — до уровня 4,5–4,75% (это максимум с октября 2007 года).

Таким образом, регулятор фактически перешел к завершению текущего цикла монетарного ужесточения, начатого в марте прошлого года.

Суммарно за это время ФРС повысила ставки на 4,5 п. п. (в том числе в июне, июле, сентябре и ноябре ставка была повышена на 0,75 п. п., в декабре — на 0,5 п. п.), что стало самым выраженным циклом ужесточения политики с 1980-х годов.

В заявлении по итогам заседания отмечается, что текущие показатели в США указывают на «скромный рост» потребления и производства при сохранении низкого уровня безработицы. Формулировка по инфляции была смягчена — регулятор указал, что рост цен «несколько ослаб», хотя и находится на повышенных уровнях (ранее ФРС также отмечала дисбалансы спроса и предложения и высокие цены на энергоносители). Регулятор в очередной раз отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность». ФРС сохранила и формулировку о том, что «дальнейшее повышение ставки является обоснованным», а ужесточение необходимо для достижения «достаточно ограничивающей» монетарной политики, которая бы со временем вернула уровень инфляции к цели в 2%. Оценивая темпы будущих повышений ставки, регулятор будет отталкиваться от оценки кумулятивного влияния ужесточения монетарной политики, а также учитывать задержки в переносе более высоких ставок на реальную экономику, уровень инфляции и состояние экономики.

Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный в декабре (в следующий раз он будет представлен по итогам мартовского заседания), предполагал рост ставки в 2023 году до 5–5,25%, однако участники рынка сомневаются в способности ФРС довести ставки до такого уровня и ждут повышения лишь в марте.

Глава регулятора Джером Пауэлл, комментируя итоги заседания, отметил, что ФРС еще предстоит «дальнейшая работа» — участники комитета считают целесообразным дальнейшее повышение ставки, после же достижения пикового уровня «некоторое время придется сохранять ограничивающую политику».

Инфляция тем временем уже замедлилась до 6,5% в годовом выражении (месячный прирост в декабре был отрицательным — минус 0,1%). Базовая же инфляция (за вычетом энергии и продовольствия) в годовом выражении сократилась с 6% до 5,7%, но месяц к месяцу выросла на 0,3%. Дефлятор потребительских расходов, на который ориентируется ФРС, в декабре замедлился до 5% против 5,5% в ноябре, базовый же показатель — до 4,4% после 4,7% в ноябре. Ранее в ФРС указывали на необходимость дождаться охлаждения ситуации на рынке труда (Джером Пауэлл также заявил, что рынок труда еще не сбалансирован), но прирост в уровне зарплат в четвертом квартале уже замедлился до 1% против 1,2% в третьем. В декабре было создано 223 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы замедлился до 3,5%.

Некоторые индикаторы также указывают и на замедление активности — так, индекс менеджеров по закупкам (ISM) в промышленности в январе снизился до 47,4 пункта по сравнению с 48,4 пункта в декабре (в том числе субиндекс новых заказов — с 45,1 пункта до 42,5 пункта). В Capital Economics прогнозируют, что в первом квартале в годовом исчислении рост ВВП может сократиться на 1,5% — эксперты не исключают возможность мягкой рецессии в первом полугодии. Прогноз же ФРС предусматривает рост в этом году всего на 1,2% (в Международном валютном фонде накануне дали более позитивную оценку — 1,4%), однако в четвертом квартале ВВП США в годовом исчислении (то есть если бы он изменялся такими же темпами в течение всего года) вырос на 2,9%, что выше ожиданий.

Эксперты ждут от ФРС не более одного-двух повышений ставки и сохранения ее на достигнутом уровне до достижения целевых показателей.

В Capital Economics ожидают, что ставка будет повышена лишь на 0,25 п. п. на фоне дополнительного замедления инфляции. Начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков отмечает, что ФРС пока не дала ориентир на конечный уровень ставки в этом цикле повышений, но смещение акцентов указывает на скорое завершение цикла. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что повышение ставок завершится примерно на уровне в 5,5%, снижения же процентных ставок в США можно ожидать не ранее 2024 года.

Татьяна Едовина