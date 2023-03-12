Министр финансов США заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB

Власти США не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), но работают над тем, чтобы помочь его вкладчикам, сказала министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью CBS.

Госпожа Йеллен заявила, что все выходные работала с банковскими регуляторами США над поиском пути разрешения проблем, вызванных банкротством SVB. Она отметила, что всякий раз, когда банк с миллиардами на депозитах терпит крах, это «вызывает беспокойство».

При этом министр подчеркнула, что американская банковская система по-прежнему остается безопасной и устойчивой во многом благодаря механизмам контроля за капиталом и ликвидностью, разработанным во время финансового кризиса в 2008 году. По ее словам, Минфин хочет убедиться, что проблемы, существующие в SVB, не затронут другие банки.

Госпожа Йеллен напомнила, что власти США спасали обанкротившихся инвесторов и крупные системообразующие банки во время кризиса, но после реформ банковской системы таких намерений у государства нет. «Но мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы удовлетворить их потребности»,— подчеркнула министр.

11 марта калифорнийский цифровой регулятор объявил банкротом SVB, 16-й по величине банк США. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. В проспекте для инвесторов SVB пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

В издании Axios считают, что США угрожает «катастрофический банковский кризис», если власти не спасут средства вкладчиков до открытия филиалов SVB 13 марта. По мнению Axios, США нужно срочно найти покупателя для SVB, который поможет клиентам организации сохранить свои деньги. Если этого сделать не удастся, США придется обеспечивать незастрахованные депозиты, что противоречит политике нынешнего президента Джо Байдена, пишет издание.

О реакции финансового и технологического рынков США на крах SVB — в материале «Чрезвычайное высокотехнологичное банкротство».

Эрдни Кагалтынов