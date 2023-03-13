HSBC приобрел британское подразделение SVB за £1

HSBC объявил о покупке британского подразделения обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) за символическую сумму £1.

«Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии,— заявил генеральный директор HSBC Ноэль Куинн.— Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно в полной уверенности, что их депозиты защищены силой, устойчивостью и безопасностью HSBC».

Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк США, он был ориентирован на стартапы. Его банкротство, о котором объявили 10 марта, стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. От американских властей требовали вмешаться в ситуацию, чтобы спасти средства клиентов банка и принять экстренные меры по сдерживанию кризиса, к которому привел крах SVB. Минфин США еще вчера, 12 марта, заявил, что государство не будет спасать SVB. Позднее власти заявили, что вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к своим счетам уже сегодня, 13 марта.

Как отмечается в сообщении HSBC, британское подразделение SVB завершило 2022 год с прибылью до выплаты налогов в размере £88 млн. Объем депозитов банка на конец года составил примерно £6,7 млрд, а кредитов — £5,5 млрд.

Подробнее о крахе SVB — в материале «Чрезвычайно технологичное банкротство».