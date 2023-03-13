WSJ: Си Цзиньпин переговорит с Зеленским после встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.

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Фото: Reuters Си Цзиньпин

Фото: Reuters

По данным издания, онлайн-переговоры председателя КНР с господином Зеленским состоятся после визита китайского лидера в Москву. В российской столице Си Цзиньпин намерен встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в Кремле отказались комментировать информацию Reuters относительно приезда главы КНР.

Обе встречи отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения украинского конфликта, указывает источник WSJ.

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР. Одним из первых с переизбранием китайского коллегу поздравил Владимир Путин. Ранее Китай представил собственный сценарий мирного урегулирования украинского конфликта. Он не содержал требований вывода российских войск, но включал прекращение огня и отказ от односторонних санкций. Украина и страны Запада отвергли этот сценарий. Так, по мнению президента США Джо Байдена, такой план выгоден только Москве.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба