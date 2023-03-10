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Коммерсантъ FM
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Путин первым из мировых лидеров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. В поздравительной телеграмме говорится, что Россия и Китай продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах,— говорится в телеграмме российского президента, опубликованной на сайте Кремля.— Искренне желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия».

Ранее сегодня, 10 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали председателем КНР Си Цзиньпина. Он стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Си Цзиньпин также вновь занял пост главы Центрального военного совета КНР.

В феврале источники The Wall Street Journal сообщали, что в ближайшие месяцы Си Цзиньпин посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным. В том же месяце господин Путин сказал, что планируемый приезд председателя КНР в Россию даст толчок в развитии отношений двух стран, но сроки визита не назвал. В Кремле сроки визита комментировать отказались.

Эрдни Кагалтынов

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