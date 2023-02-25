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Коммерсантъ FM
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Байден считает, что китайский мирный план по Украине выгоден только России

Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, он выгоден только Москве.

«Путин аплодирует этому, так как же он (план.— "Ъ") может быть хорошим? <...> Я не вижу ничего в плане, что может указывать на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то кроме России, если следовать плану Китая. <...> Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна»,— сказал господин Байден ABC (цитата по Reuters).

Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта в годовщину ввода войск РФ на Украину, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок. Инициативу Пекина поддержал МИД РФ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием мыслей насчет конфликта.

О реакции на план Китая — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев

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