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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 383-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 13 марта

В Белгородской области сработала система ПВО, было сбито четыре ракеты, пострадал один человек. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». Крымское ООО «Миранда-медиа» станет единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:07. Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

8:59. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что выступает против использования швейцарского оружия в вооруженных конфликтах. Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что его позиция «не означает равнодушного отношения».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:58. Белоруссия рассчитывает до конца 2023 года проработать с Россией принципы формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич. В частности, обсуждается «сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран».

8:58. СКР возбудил дело о покушении на убийство командира «Ахмата» Алаудинова, сообщает ТАСС.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 382-й

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