Песков воздержался от комментариев о возможном визите Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал ни опровергать, ни подтверждать возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нечего сказать по этой теме. Объявления осуществляются синхронно. Будет готовность — сообщим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Ранее сегодня, 3 марта, о таком визите сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По его информации глава Китая приедет уже на следующей неделе.

30 декабря 2022 года в ходе переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Владимир Путин пригласил его посетить Москву «весной следующего года». В Кремле дату визита председателя КНР комментировать отказались.