Патрушев усомнился в причастности украинцев к подрыву «Северных потоков»

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сомневается в причастности украинской группировки к подрыву газопроводов «Северный поток». По его мнению, Украине было бы невыгодно устраивать диверсию на трубопроводе. При этом он подчеркнул, что России пока точно не известно кто именно стоит за терактом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему»,— заявил господин Патрушев в комментарии «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза высказал мысль, что версия о проукраинской группировке, которая будучи не связанной ни с Киевом ни с Западом самостоятельно взорвала трубопроводы, была «вброшена в СМИ», чтобы скрыть «истинных заказчиков преступления».

Николай Патрушев считает, что для организации подобных диверсий нужны «подразделения специального назначения»: «Они точно имеются у США и Англии»,— полагает он. «Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания»,— заключил господин Путрушев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что материалы о причастности украинских граждан к диверсии на газопроводах «Северный поток» наносят Украине ущерб. По словам министра, украинское правительство не имеет отношения к этим взрывам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал сомнение в том, что к диверсиям причастны частные лица.

По информации The New York Times, диверсию на газопроводах могла совершить «проукраинская группировка». Как сообщала Die Zeit, судно диверсантов принадлежало компании, которой владели украинцы. По данным Times, взрыв газопроводов финансировал частный инвестор с Украины.

Анастасия Ларина