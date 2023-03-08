Times: диверсии на «Северных потоках» проспонсировал украинец, не связанный с властями

Западные спецслужбы выяснили, что частным спонсором диверсий на «Северных потоках» был гражданин Украины, который не связан с правительством Владимира Зеленского. Об этом сообщила британская газета Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Море после взрывов газопроводов

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters Море после взрывов газопроводов

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Как сообщило издание без ссылки на источники, диверсия была осуществлена «не американцами, русскими или поляками», а являлась частной инициативой украинца, не связанного с правительством Владимира Зеленского.

Предположительно, частные украинский спонсор финансировал всю операцию по взрыву газопроводов из своего кармана, в том числе аренду судна, наем элитных водолазов, поддельные паспорта и закупку кумулятивных зарядов взрывчатого вещества, доступных только для газовой и нефтяной промышленности.

По данным Times, западные спецслужбы не раскрывали эту информацию, чтобы не спровоцировать конфликт между Украиной и Германией, поскольку на тот момент ФРГ должна была поставить Украине вооружения, в том числе танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Автором статьи указан Максим Такер, он работает из Киева.

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи установили, что судно, с которого осуществлялась атака, было арендовано компанией, принадлежавшей двум гражданам Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не имеет отношения к диверсиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы в зарубежных изданиях о причастности Украины к подрывам газопроводов — это «скоординированный вброс». Как сообщила газета The Washington Post, у западных спецслужб нет достоверных данных о причастности какой-либо страны к атакам.

В феврале американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на один неназванный источник, сообщил, что за взрывом газопроводов стоят власти США, чтобы надавить на Германию и заставить ее поддержать Украину. Госдепартамент называл этот материал дезинформацией.

Анастасия Ларина