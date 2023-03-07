Die Zeit: участвовавшее в подрывах «Северных потоков» судно арендовала компания граждан Украины

Немецкие следователи идентифицировали судно, с которого, предположительно, осуществлялся подрыв трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По информации следователей, судно было арендовано компанией, базирующейся в Польше и, вероятно, принадлежащей двум гражданам Украины. Об этом сообщает газета Die Zeit.

Cегодня, 7 марта, The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщала, что, согласно разведданным, к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка.

По информации Die Zeit, речь идет о яхте. По версии следствия, в «секретной операции» участвовала группа из шести человек: пятеро мужчин и одна женщина. Предположительно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Якобы они доставили взрывчатку и заложили ее у трубопроводов.

Национальность участников группы, пишет Die Zeit, неизвестна. Следствие указывает, что для аренды лодки они использовали поддельные паспорта.

Утверждается, что оборудование для яхты было заранее доставлено к порту на грузовике. Судно вышло из немецкого города Росток 6 сентября 2022 года, пишет Die Zeit. Газета пишет, что в салоне яхты были обнаружены следы взрывчатки. Взрыв на газопроводах произошел 26 сентября.

Die Zeit утверждает, что сотрудники западной разведки еще осенью передали европейским службам уведомление о причастности ко взрывам украинской стороны.

Следователям пока не удалось выяснить, кто мог быть заказчиком диверсии. Однако, пишет Die Zeit, немецкие следственные органы допускают, что улики, ведущие к Украине, могли быть фальсифицированы. При этом доказательств этой теории не найдено, отмечает газета.

Согласно разведданным, на которые ссылается NYT, США и Великобритания не имеют отношения к взрывам на «Северных потоках». Источники издания не говорят, кто входил в проукраинскую группировку, причастную к взрывам, кто руководил операцией и оплатил ее. Однако они отмечали, что у них нет доказательств причастности украинского президента и его подчиненных к взрывам.

Новость дополняется