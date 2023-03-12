Кулеба назвал обвинения украинцев в причастности к подрыву «Северных потоков» спланированной акцией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал материалы в СМИ о причастности украинских граждан к диверсии на газопроводах «Северный поток» «скоординированной акцией». По его словам, такие публикации — это «навешивание ярлыков», которые наносят ущерб Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: David Dee Delgado/File Photo, Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: David Dee Delgado/File Photo, Reuters

Дмитрий Кулеба считает, что публикации в СМИ были «скоординированной акцией», поскольку три газеты выпустили материалы по одной теме в течение двух дней. «Они подчеркивают разные аспекты, но ни одна из них не утверждает, что за этим стоит украинское правительство или что оно вообще было в курсе»,— сказал господин Кулеба в интервью Bild.

«Утверждения, что Украина как-то с этим связана, наносят ущерб. Одно дело — что ты публикуешь, а другое — как именно люди это запомнят. Боюсь, многие запомнят, что Украина как-то с этим связана»,— добавил господин Кулеба и подчеркнул, что украинское правительство не стоит за диверсиями.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что власти Украины ожидают переговоров по этому вопросу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По данным The New York Times, диверсию на газопроводах могла совершить «проукраинская группировка». По версии газеты Die Zeit, власти Германии установили, что судно диверсантов принадлежало компании, которой владели граждане Украины. По информации британской Times, подрыв газопроводов профинансировал частный украинский инвестор.

Анастасия Ларина