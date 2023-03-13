Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 марта

9:40. В правительстве Белгородской области уточнили информацию о последствиях срабатывания системы ПВО. В прилегающем к Белгороду поселке Разумное осколки повредили три дома, посекли заборы, стекла, крыши и стены в других домовладениях. Также пострадали четыре автомобиля. 37-летняя пострадавшая госпитализирована.

7:17. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом ранним утром понедельника сработала российская система противовоздушной обороны. Были сбиты четыре ракеты, однако есть пострадавшая — женщина получила сотрясение мозга средней тяжести. От осколков также есть повреждения в двух частных домах.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину в конце минувшей недели