Над Белгородом сбиты четыре ракеты, ранена женщина и повреждены два частных дома

Утром 13 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. Было сбито четыре ракеты. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ранения получила одна женщина: ее с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставила в больницу.

«Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести»,— уточнил глава региона. Пострадавшей 37 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также, по его данным, от обломков ракет есть повреждения в двух частных домовладениях. На месте уже работают оперативные и аварийные службы.

UPD: Как сообщили позднее в правительстве Белгородской области, разрушения зафиксированы в пригородном поселке Разумное. По уточненной информации, осколками повреждены уже три дома, также посечены заборы, стекла, крыши и стены в других домовладениях. Также пострадали четыре автомобиля.

На минувших выходных власти Белгородской области не сообщали об обстрелах, предыдущий раз Вячеслав Гладков рассказывал о них 10 марта. Тогда под огонь украинских силовиков попало село Ясные Зори Белгородского района. В нем ранение руки получил мужчина, а снарядом оказался поврежден ангар на территории сельхозпредприятия.

Владимир Зоркий

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