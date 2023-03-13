Бойцов добровольной дружины в Курской области могут отправить служить по контракту

Губернатор Курской области Роман Старовойт и представители министерства обороны РФ на совещании в понедельник,13 марта, обсудили увеличение в регионе набора военнослужащих по контракту в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, предлагается «создать необходимые условия» для того, чтобы контракт могли подписывать участники формирующейся в Курской области добровольной народной дружины. Ее возглавляет сам господин Старовойт. К концу 2022 года в добровольное формирование, напомним, вступили 2 тыс. человек, а всего власти рассчитывают собрать в нем до 6 тыс. дружинников.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, в ближайшее время свои меры по увеличению набора контрактников будет разрабатывать и руководство других областей макрорегиона

В правительстве Курской области напомнили, что «для контрактников кроме денежного довольствия предусмотрены социальные льготы, страхование здоровья, есть возможности для карьерного роста». Из тех добровольцев, которые по состоянию здоровья, возрасту и другим критериям не могут заключить контракт, власти формируют сводный отряд «Барс». В него на сегодняшний день вступили уже более 250 человек.

«Я как губернатор только приветствую, если, в том числе, и мои коллеги захотят отправиться на защиту Родины по контракту. Кроме того, и наши ополченцы должны получить возможность не только проходить военную подготовку на добровольной основе, но и наравне со всеми подписать контракт. Мы обязаны остановить неонацистов на территории Украины, для нас это буквально вопрос жизни и смерти»,— сказал на совещании господин Старовойт

Сергей Калашников

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