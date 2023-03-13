Трое курян погибли при штурме Бахмута

Власти Курской области в понедельник, 13 марта, подтвердили гибель на Украине еще троих уроженцев региона. Все они, как сказано в некрологах, были убиты во время боев за город Бахмут (Артемовск) в Донецкой народной республике, в которых участвует ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

29-летний Сергей Максимов был жителем деревни Кромская Большежировского сельсовета Фатежского района. Глава района Сергей Гнезидлов официально подтвердил, что военнослужащий был бойцом ЧВК. Он погиб под обстрелом в пригороде Бахмута.

51-летний Андрей Верютин, как сообщили в правительстве Курской области, воевал под Бахмутом с ноября 2022 года. Он погиб 7 января.

41-летний уроженец Курска Сергей Селютин погиб в том же месте 15 февраля. Он награжден медалью «За отвагу». О бойце известно, что он в 1998 году окончил гимназию №4 в областном центре. В его школе сообщили, что военнослужащий «ушел добровольцем и мужественно выполнял свой долг».

Сергей Калашников

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