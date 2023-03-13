Врачи борются за жизнь пострадавшей при срабатывании ПВО жительницы Белгородской области

Пострадавшая во время срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде 37-летняя местная жительница получила открытую черепно-мозговую травму, она находится в реанимации. Врачи уже провели операцию и продолжают бороться за жизнь пациентки, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Система ПВО утром понедельника, 13 марта, сбила над Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты. Первоначально власти сообщали, что пострадавшая женщина получила сотрясение мозга.

Разрушения зафиксированы в пригородном поселке Разумное. По уточненной информации, осколками повреждены уже три дома, также посечены заборы, стекла, крыши и стены в других домовладениях. Также пострадали четыре автомобиля.

Сергей Калашников

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