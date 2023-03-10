Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 марта

12:06. Курские власти подтвердили гибель 21 февраля в ходе боевых действий уроженца Железногорска, старшего лейтенанта Руслана Молокова. Боец 1979 года рождения был призван на военную службу по мобилизации. Он был выпускником орловской Академии Федеральной службы охраны РФ.

11:24. В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области сегодня был открыт первый в регионе «и во всей России» памятник героям специальной военной операции. Рядом с местной школой установлена трехметровая скульптура мужественного защитника Отечества, созданная по инициативе и при поддержке местных жителей, сообщил губернатор Максим Егоров.

10:42. В Валуйках Белгородской области продолжает работать комиссия по жилищным вопросам граждан, которые утратили жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Уже 122 семьи выбрали себе жилье в Белгородском районе и в Старом Осколе. Это благоустроенные квартиры в новостройках, которые соответствуют по квадратным метрам той жилой площади, которая сейчас у них в собственности. Идет процедура оформления необходимых документов»,– заявил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

8:38. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил своего воронежского коллегу Александра Гусева за принятое решение - «помочь с организацией детского отдыха для детей из приграничных районов»: «300 белгородских детей примут детские оздоровительные лагеря в Воронежской области». «Очень благодарен лично ему и всему правительству Воронежской области, жителям области за такое неравнодушие и реальную помощь. Ну и, наверное, между хорошими соседями по-другому быть и не может»,- заявил сегодня утром в соцсетях господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 марта