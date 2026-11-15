Внедренцы будущего

Чтобы увеличить эффект в 3,8 раза, недостаточно просто выдать ИИ-агентам больше полномочий, отметили в «Альянсе в сфере ИИ». Нужны качественные данные, интеграция с рабочими системами, изменение процессов и главное — использование этих решений сотрудниками. При этом часть роста можно получить с сохранением человеческого контроля. «На наш взгляд, готовность бизнеса нужно оценивать по конкретной задаче. Передать агенту распределение обращений между отделами проще, чем разрешить самостоятельно проводить платежи или менять условия договора. Даже внутри одной компании уровень готовности будет разным. Поэтому разумно начинать с ограниченного набора действий, устанавливать лимиты и расширять полномочия после проверки результата»,— добавили в «Альянсе».