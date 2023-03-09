В Грузии с начала протестов были задержаны 133 человека

Сегодня, 9 марта, вечером у здания грузинского парламента вновь состоится акция протеста оппозиционных сил, несмотря на то что проправительственная фракция «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» в совместном заявлении сообщили о решении отозвать спорный законопроект. По словам гражданских активистов, на этот раз главным требованием станет немедленное освобождение всех демонстрантов. По данным МВД Грузии, общее число задержанных в ходе столкновений в Тбилиси с 7 марта составило 133. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу.

Согласно заявлению народного защитника Левана Иоселиани, у многих задержанных «на телах заметны увечья». В камере предварительного заключения остается лидер либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Причем, по информации омбудсмена, он также был избит полицией.

Организаторы протестов предупреждают, что, если «политзаключенные» не будут освобождены в ближайшее время, акции протеста на проспекте Руставели вновь приобретут «острый и бескомпромиссный характер».

Родственники и близкие ищут в тбилисских больницах раненых, а также получивших увечья. По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество».

В ночь на сегодня, 9 марта, на проспекте Руставели вновь начались столкновения после того, как лидер партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе призвал митингующих окружить здание парламента. Части специального назначения МВД сумели вытеснить демонстрантов как с улиц, прилегающих к зданию законодательного органа, так и с проспекта Руставели.

В ходе столкновений широко применялись слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Некоторые демонстранты забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Сожжено по крайней мере два полицейских автомобиля.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Георгий Двали, Тбилиси