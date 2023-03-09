Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Грузии призвала власти воздержаться от применения силы к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с просьбой воздержаться от применения силы к демонстрантом. По ее мнению, у власти остался последний шанс не разорвать дистанцию с населением, «которая все увеличивалась и увеличивалась».

«У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда»,— сказала госпожа Зурабишвили CNN.

Президент Грузии поддерживает протестующих против законопроекта об иноагентах. Она ранее обещала наложить вето на документ. Правящая партия «Грузинская мечта» обещала постараться преодолеть это вето.

В Тбилиси продолжаются акции протеста в связи из-за рассмотрения закона об иностранных агентах. Накануне, 8 марта, протесты проходили возле здания парламента — демонстранты разбили в здании окна и закидывали туда петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

О ситуации в Тбилиси — в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...