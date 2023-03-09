Президент Грузии призвала власти воздержаться от применения силы к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с просьбой воздержаться от применения силы к демонстрантом. По ее мнению, у власти остался последний шанс не разорвать дистанцию с населением, «которая все увеличивалась и увеличивалась».

«У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда»,— сказала госпожа Зурабишвили CNN.

Президент Грузии поддерживает протестующих против законопроекта об иноагентах. Она ранее обещала наложить вето на документ. Правящая партия «Грузинская мечта» обещала постараться преодолеть это вето.

В Тбилиси продолжаются акции протеста в связи из-за рассмотрения закона об иностранных агентах. Накануне, 8 марта, протесты проходили возле здания парламента — демонстранты разбили в здании окна и закидывали туда петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

О ситуации в Тбилиси — в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Леонид Уварчев