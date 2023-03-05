Утверждение трамвайной концессии, приговор криминальному авторитету и конфликт вокруг завода «МАЯК»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

По букве закона

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за некачественно построенного детского сада.

Прокуратура в Ярославле потребовала расторгнуть соглашение о тутаевских охотничьих угодьях.

В Ярославской области впервые вынесен приговор по уголовному делу о занятии лицом высшего места в преступной иерархии.

В Ярославле приезд студентов из Индии обострил проблему общежитий в медуниверситете. Прокуратура проверит условия проживания.

Отставки и назначения

В Ярославле поменялся директор «Арены-2000».

Ярославский губернатор ищет директора департамента туризма.

Ярославский департамент региональной безопасности возглавил Сергей Гаврилов.

СВО и санкции

Украина ввела санкции против ярославского уполномоченного по правам ребенка.

Ярославский бизнес

Директор завода «МАЯК» в Тутаеве заявил о захвате предприятия. Тутаевская администрация пыталась разрешить конфликт.

Городская политика

Ярославское правительство приступило к реквизиции земельных участков. Действия по изъятию земли с «зелеными маслами» собственники оспорили в ярославских судах.

Мэрия: ярославских подростков вовлекают в «Рёдан» «западные структуры».

Бизнес-омбудсмен встал на сторону застройщика бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле.

Транспортная реформа

В Ярославле купят один трамвай за 70 млн руб.

Ярославская областная дума утвердила трамвайную концессию со второй попытки.

«ПАТП-1» в Ярославле не будут ликвидировать. При этом губернатор считает банкротным состояние «ПАТП-1».

Цитата недели

«Я думаю, нам многого удалось достичь в этом сезоне в плане психологии, в плане подготовки команды. Мы уже в концовке регулярного чемпионата нашли свою игру, которую будем должны играть в плей-офф. Вы сами знаете, что никто медали не дает за хорошую работу. Никого не будет волновать, хорошо ты играешь или плохо. Главное — конечный результат. Главное, у кого будет четыре победы в серии» (Капитан «Локомотива» Сергей Андронов перед стартом плей-офф 15 сезона КХЛ)

Цифры недели

Для Ярославля и Рыбинска закупят 30 электробусов.

Замену плитки на набережной Волги в Ярославле оценили почти в 300 млн руб.

Реконструкцию Суринского путепровода в Ярославле оценили в 2 млрд руб.

Фото недели

В Рыбинске состоялась главная гонка Деминского лыжного марафона. Как прошло одно из самых масштабных событий лыжного спорта в России, и кто стал победителями гонки — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный участник Деминского марафона.

Фото: Официальная страница Дмитрия Рудакова Постоянный участник Деминского марафона.

Фото: Официальная страница Дмитрия Рудакова

Алла Чижова