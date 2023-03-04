Прокуратура проверит условия проживания студентов в Ярославле

Прокуратура Ярославской области проведет проверку в общежитии медицинского университета в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

В прокуратуре среагировали на материалы СМИ о нарушении прав студентов. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», студентов медуниверситета начали переселять из одного общежития в другие из-за приезда на обучение граждан иностранных государств. При этом сами будущие медики жаловались, что на новом месте условия проживания хуже.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законодательства в жилищно-коммунальной сфере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов