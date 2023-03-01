Ярославский губернатор ищет директора департамента туризма

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором приглашает всех желающих принять участие в конкурсе на должность директор департамента туризма региона. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в январе 2023 года ушла в отставку прежний директор Галина Крохмаль. После ее ухода был объявлен конкурс на этот пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Специально продлили на две-три недели проведение конкурса, чтобы об этом узнало максимальное количество людей и максимальное количество людей смогло принять в нем участие. Всех ждем!»,— сказал господин Евраев.

Пока исполняет обязанности директора департамента первый заместитель Максим Цветков.

Антон Голицын