В Ярославле купят один трамвай за 70 млн рублей

В 2023 году для Ярославля будет закуплен один трамвай за 70 млн руб. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил представитель ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Закупка будет выполняться в рамках реализации концессионного соглашения между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль», по которому трамвай передается в концессию на 20 лет. До середины 2025 года концессионер полностью обновит трамвайный парк - вместо 61 нынешнего трамвая будет закуплено 47 новых односекционных трамваев.

«В этом году мы поставим один новый односекционный трамвай. В следующем году мы закупим еще половину, который предусмотрен в рамках концессионного соглашения. И к концу второго квартала 2025 года у нас весь объем новых транспортных средств выйдет на линию»,— заявил заместитель директора ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.

На вопрос о стоимости новых вагонов были озвучены цены 2022 года. Согласно коммерческим предложениям производителей электротранспорта, односекционный трамвай стоит 70 млн руб.

Андрей Иванов