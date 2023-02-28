В Ярославле купят один трамвай за 70 млн рублей

В 2023 году для Ярославля будет закуплен один трамвай за 70 млн руб. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил представитель ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Закупка будет выполняться в рамках реализации концессионного соглашения между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль», по которому трамвай передается в концессию на 20 лет. До середины 2025 года концессионер полностью обновит трамвайный парк - вместо 61 нынешнего трамвая будет закуплено 47 новых односекционных трамваев.
«В этом году мы поставим один новый односекционный трамвай. В следующем году мы закупим еще половину, который предусмотрен в рамках концессионного соглашения. И к концу второго квартала 2025 года у нас весь объем новых транспортных средств выйдет на линию»,— заявил заместитель директора ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.
На вопрос о стоимости новых вагонов были озвучены цены 2022 года. Согласно коммерческим предложениям производителей электротранспорта, односекционный трамвай стоит 70 млн руб.