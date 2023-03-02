Действия по изъятию земли с «зелеными маслами» оспорили в ярославских судах

В Ярославле владельцы земельных участков, изымаемых правительством области для ликвидации накопленного экологического вреда (так называемые «зеленые масла»), оспорили действия органов власти в судах. Соответствующая информация находится в картотеках судов и подтверждена облсудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство Ярославской области 27 февраля издало постановление о реквизиции 4,5 га на территории бывшего сажевого завода. У собственников планируется изъять 9 земельных участков полностью и еще 2 участка частично с целью ликвидации опасных отходов. На мероприятия по устранению вреда природе губернатор Михаил Евраев надеется получить федеральное финансирование. Опасные отходы находятся под землей на берегу Волги и периодически просачиваются в водоем.

Владельцы участков начали оспаривать действия властей еще до постановления о реквизиции земли. Арбитражный суд Ярославской области 16 декабря 2022 года принял к производству иск АО «Опытный завод «Паксистем» к Верхне-Волжскому межрегиональному управлению Росприроднадзора о признании незаконным предписания об обязательном устранении нарушений. Как отмечает портал «Ярновости», речь идет о проверке, по результатам которой мэр Ярославля ввел режим чрезвычайной ситуации, что дало основание к изъятию земли.

На сайте Кировского районного суда Ярославля размещена информация о поступлении иска 22 февраля от Олега Суворова об оспаривании решений, действий муниципальных служащих. Ответчиком по делу выступает мэрия Ярославля, а заинтересованными лицами — АО «Опытный завод «Паксистем», ООО «Ярославская Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна-5», правительство Ярославской области, Михаил Стрельников и Сергей Талалаев.

«Административный истец обжалует постановление мэрии от 22.11.2022 № 1032 (речь о постановлении мэрии Ярославля, которым земли были отнесены к границам зоны ЧС — прим. «-Ярославль») в части включения в границы зоны чрезвычайных ситуаций ряда земельных участков, и просит исключить из постановления приложения 1, 2»,— пояснили в облсуде. Рассмотрение иска назначено на 29 марта.

28 февраля губернатор Михаил Евраев заявлял, что «собственники получат компенсации по рыночной стоимости, а мы приступим к работам по ликвидации очага и приведению территории в нормальное состояние». Судя по искам, владельцы земли не согласны с позицией губернатора.

Алла Чижова