Губернатор считает банкротным состояние «ПАТП-1» в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал банкротным состояние АО «ПАТП-1» города Ярославля. Об этом глава региона заявил в эфире ГТРК «Ярославия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», АО «ПАТП-1» отказалось от участия в конкурсах на пассажирские перевозки в Ярославле, и с лета 2023 года муниципальный перевозчик перестанет работать на 23 маршрутах. По словам господина Евраева, вопрос об участии «ПАТП-1» в конкурсах не рассматривался.

«Не шла речь о том, чтобы городское предприятие, которое сейчас находится в банкротном состоянии, чтобы оно изыскало какие-то возможности и выходило на конкурс. Конечно, нет. Там 300 млн долгов»,— заявил Михаил Евраев.

Ярославский губернатор озвучил задолженность и других крупных транспортных предприятий, находящихся в областной и муниципальной собственности. Так, по словам главы региона, долг АО «Ярославское АТП» составляет 350 млн руб., АО «Яргорэлектротранс» — 200 млн, аэропорта «Туношна» — также 200 млн.

«Это показывает уровень бесхозяйственности, которая происходит на многих областных и муниципальных предприятиях. И что, эту бесхозяйственность надо было продолжать? Нужно было изыскать 10, 20 или 30 млрд руб., чтобы купить новый подвижной состав и выйти на эти торги? Это нереально финансово и бессмысленно с экономической точки зрения»,— считает губернатор Ярославской области.

Господин Евраев также отметил, что работники «ПАТП-1» будут трудоустроены в другие транспортные компании. «Все найдут себе работу, в сто раз лучше условия, я в этом даже не сомневаюсь»,— добавил Михаил Евраев.

Андрей Иванов