Бизнес-омбудсмен встал на сторону застройщика бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле

Владелец бывшего стадиона «Локомотив» на Суздальском шоссе в Ярославле обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Альфиру Бакирову за помощью в изменении зонирования земельного участка для строительства жилого комплекса. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Учредитель строительной компании «Эверест» Роман Емельянов выкупил территорию бывшего стадиона у РЖД, более 15 лет участок не использовался по назначению. Новый собственник планирует на месте стадиона построить жилой комплекс с инфраструктурой, но для этого нужно внести изменения в Генплан и изменить территорию общественного использования в зону жилой застройки.

Эти планы вызвали неприятие ярославской общественницы Елены Богдановой и ряда других активистов. Они уверены, что стадион должен быть сохранен, и строить жилье на этом месте нельзя. Летом 2022 года в ходе общественных слушаний его участники проголосовали за перевод территории в жилую зону. Однако мэрия Ярославля решила не изменять зонирование, пока собственник не учтет пожелания горожан.

«Наш заявитель считает, что не последнюю роль в этой истории играет негативное отношение к планируемой застройке со стороны группы активистов, которые направили немало жалоб в контролирующие органы. Они выступают за реконструкцию стадиона без строительства домов. Но как можно перекладывать на предпринимателя социальные функции, которые по закону должен нести орган местного самоуправления? Любой бизнесмен вкладывает деньги с целью получения прибыли. Здесь же собственник идет навстречу пожеланиям граждан»,— прокомментировал господин Бакиров.

В аппарате бизнес-омбудсмена отмечают, что владелец предусмотрел безвозмездное выделение земельного участка для постройки детского сада, а также решил не закрывать доступ на территорию всем желающим.

Прокуратура сообщила уполномоченному, что нарушений в действиях предпринимателя и мэрии не видит. Сейчас Альфир Бакиров планирует делать запрос в мэрию Ярославля. Повторные слушания, как сообщают в аппарате бизнес-омбудсмена, должны состояться в марте.

Алла Чижова