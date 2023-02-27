«ПАТП-1» в Ярославле не будут ликвидировать

АО «ПАТП-1» в Ярославле не будет ликвидировано и продолжит работу в новых условиях. Об этом на встрече с кондукторами автотранспортного предприятия заявил заместитель директора «ПАТП-1» Олег Головачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам господина Головачева площади базы «ПАТП-1» будут арендовать новые перевозчики.

«Патп-1 никуда не делось. Оно не ликвидируется, продолжает работу. Возможно, не будет осуществлять перевозку пассажиров, но база предприятия будет использоваться. В частности, ее будет арендовать новое предприятие-перевозчик "Транспорт Ярославии", которое тоже готово принять часть сотрудников к себе, предложить работу, за свой счет обучить новых водителей. Если будут желающие обучиться – пожалуйста», — сказал Олег Головачев на встрече с кондукторами.

Если кондукторы не захотят переучиваться на водителей, то, как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», им предлагают перейти на работу в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» в качестве контролеров.

Андрей Иванов