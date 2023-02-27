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В Ярославле поменялся директор «Арены-2000»

АО «Арена-2000», где проводит матчи ярославский «Локомотив», сменила генерального директора. Вместо Сергея Попова назначен Юрий Братченко. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

С 13 февраля 2023 года генеральным директором «Арены-2000» стал Юрий Братченко. Универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена-2000» был открыт в Ярославле в 2001 году. Все это время директором арены, где проводит матчи ярославский «Локомотив», был Сергей Попов. Он же руководил и строительством ледового дворца. Также господин Попов был вице-президентом хоккейного клуба «Локомотив», теперь информация о нем удалена из раздела «Руководство» на официальном сайте клуба.

Новый генеральный директор «Арены-2000» Юрий Братченко ранее был тесно связан с ярославским футболом. В течение 15 лет он возглавлял стадион «Шинник», был вице-президентом футбольного клуба по спортсооружениям.

Андрей Иванов

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