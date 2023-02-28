Ярославская областная дума утвердила трамвайную концессию со второй попытки

Депутаты областной думы проголосовали за утверждение концессионного соглашения между Ярославской областью и ООО «Мовиста регионы Ярославль» по модернизации трамвайного сообщения. Решение было принято сегодня, 28 февраля на пленарном заседании.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе концессии планируется заменить 45,3 км путей, построить новое трамвайное депо, диспетчерский центр, 8 тяговых подстанций, закупить 47 новых вагонов, отремонтировать 2 путепровода до середины 2025 года. Затем в течение 17 лет концессионер будет эксплуатировать ярославский трамвай.

За трамвайную концессию выступила фракция «Единая Россия», по словам ее председателя Николая Александрычева, такое решение фракция приняла 27 февраля. Против выступали отдельные депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Сторонники концессии говорили о необходимости модернизации, противники — о значительных выплатах концессионеру из областного и федерального бюджетов (54,15 млрд руб. в течение 20 лет).

Депутаты утвердили концессию лишь со второго раза. При первом голосовании за проголосовали 23 депутата, против 9, воздержались 9 (необходимо было 26 голосов). После этого председатель облдумы Михаил Боровицкий попросил депутатов подойти к голосованию «более ответственно» и «не вставлять палки в колеса» правительству области. Николай Александрычев сообщил, что на заседании присутствуют 26 членов фракции «Единая Россия», их голосов достаточно для принятия документа, и призвал коллег проявить «государственный подход». В итоге концессию поддержали уже 27 депутатов. Затем законопроект был принят и во втором (окончательном) чтении.

Антон Голицын